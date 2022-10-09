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Dünya Rusya'dan şeytani casusluk girişimi! Bayraktar'ı hedef aldılar
Dünya

Rusya'dan şeytani casusluk girişimi! Bayraktar'ı hedef aldılar

Rus ajanları Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal’ın kılığına girerek, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kandırmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 21:48:00 - 2022-10-09 22:12:10

Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a yönelik provokasyonu engelledi. Rus istihbaratı FSB, deep fake teknolojisi kullanarak, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal kılığında Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Söz konusu provokasyon Ukrayna istihbaratının çabalarıyla önlendi. Ukrayna İstihbarat Servisi, söz konusu videoyu yayımladı.

Yayımlanan videoda, Denis Şmihal’in kılığına giren Rus ajanına Ukrayna istihbarat yetkilileri, “İfşa oldunuz ve yakında cezalandırılacaksınız. Sizi bulacağız. Girişiminiz başarısız oldu. Hapiste görüşürüz” dedi.


Kırım Haber Ajansı

 

 

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