Rusya'dan sert tepki! Gerilimi artırıyorlar

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Somut eylemlere bakınca, NATO'nun birliklerin artırılması, kuvvet ve araçların doğu kanadına kaydırılmasına ilişkin açıklamaları görüyoruz. Bütün bunlar tansiyonun yükselmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Rus Sözcü, "Tüm bunların Rusya'nın yaptıklarından dolayı olmadığını belirtmek isterim. Bunlar tümüyle NATO'nun, ABD'nin yaptıkları ve yaydıkları bilgiler yüzünden oluyor." diye konuştu.

Peskov'a göre, ABD ve müttefikleri tarafından başlatılan "bilgi isterisi", gerilimin tırmanmasını daha da kolaylaştırıyor.

"Genel olarak, gerilimin tırmanmasının ABD ve NATO'nun başını çektiği bilgilendirme faaliyetleri ve somut eylemlerle gerçekleştiği gerçeğine dikkatinizi çekmek istiyoruz." diyen Peskov, "Bilgilendirme faaliyetinden bahsederken hepimizin tanık olduğu bilgi isterisini kastediyorum. Büyük oranda sahte bilgi ve kasıtlı yalanlarla cömertçe destekleniyor." sözleriyle NATO ve Washington'a tepkisini dile getirdi.

Sabah saatlerinde NATO'dan yapılan açıklamada, üye ülkelerin Doğu Avrupa'daki müttefiklere ilave savaş gemileri ve savaş uçakları göndereceği ve kuvvetlerini hazır tuttuğu belirtilmişti.