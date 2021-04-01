  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Felaket tellalı Cem Davran yine sahnede: Her şey daha kötü olacak

AK Parti'den seferberlik çağrısı

Rus uzmandan çarpıcı Türkiye açıklaması: Örnek teşkil ediyor

Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

yeniakit.com.tr’ye konuşan Dr. Barış Adıbelli: 100 tane Mısır’ı bir araya getirseniz İsrail için bir Türkiye etmez

İYİ Parti önünde toplanan LGBT'li sapkınlardan 'özel' teşekkür!

Aydın Doğan'dan sonra Demirören de Hürriyet'teki erimeyi durduramadı: 2020'yi 80 milyon zararla kapattılar!

Demirtaş'ın dilinin altındaki baklaya işaret etti! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken sözler

Süveyş kanalını kapatan geminin sahibinin cezası belli oldu!

Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi
Dünya Rusya'dan 'savaş' çıkışı: Ülkeyi yok edecekler
Dünya

Rusya'dan 'savaş' çıkışı: Ülkeyi yok edecekler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni bir savaşı başlatma yönündeki girişimlerin ülkeyi yok edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 23:35:00 -
Rusya'dan 'savaş' çıkışı: Ülkeyi yok edecekler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni bir savaşı başlatma yönündeki girişimlerin ülkeyi yok edeceğini söyledi.

Lavrov, Pervıy Kanal'a verdiği röportajda, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Ukrayna'daki Donbas krizine değinen Lavrov, "Askerlerin birçoğu, sıcak bir çatışmanın başlatılması yönünde yapılan herhangi bir eylemin ne kadar zararlı olduğunun farkındadır. ABD başta olmak üzere Batı'nın kışkırtacağı siyasetçilerin, askerleri kışkırtmayacağını umuyorum." dedi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu krizle ilgili açıklamalarından örnek vererek "Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar, Ukrayna'yı yok edecek. Bunu Putin kısa süre önce söyledi ve bu hala geçerlidir." ifadesini kullandı.

"Biden'dan Putin'in teklifine yanıt gelmedi"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'i "katil" olarak nitelendirdiğini ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyecek" şeklinde daha önce açıklama yaptığını anımsatan Lavrov, "Biden'ın ABC televizyon kanalına konuştukları, çirkin ve benzeri görülmemiş bir söylemdir." diye konuştu.

Lavrov, "Biden iktidara geldi ve Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya, sert söylem kullanmaya, her alanda baskı kurmaya başladı. Bu yıllardır devam ediyor." dedi.

Putin'in Biden'a "diplomatik" ve "nazik" şekilde tepki verdiğini ve canlı yayında görüşme teklif ettiğini anımsatan Lavrov, "Maalesef, canlı yayında konuşma teklifine cevap gelmedi." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisinin Moskova'ya istişareler için çağrıldığına da dikkati çeken Lavrov, Büyükelçinin ABD'ye ne zaman döneceğine dair Putin'in karar vereceğini vurguladı.

"AB'nin kötü niyetli eylemlerine cevap vereceğiz"

Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, AB ile ilişkileri canlandırmaya hazır olduklarını ve AB'ye tedarik ettikleri enerji kaynaklarını siyasi baskı aracı olarak kullanmayacaklarını söyledi.

AB'yi bölme niyetinde olmadıklarını belirten Lavrov, "AB’nin güçlü ve bağımsız olmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Lavrov, AB'nin "kötü niyetli" eylemlerine de cevap vereceklerini vurguladı.

"AB, ABD'ye bağlılık konusunda yemin etti"

AB Liderler Zirvesi'nin geçen hafta düzenlendiğini anımsatan Lavrov, AB'nin ABD'ye bağlılık konusunda "yemin" ettiğini dile getirdi.

Lavrov, "Biden'ın katıldığı zirvede yapılan açıklamaların benzeri görülmemiştir. Böyle bir bağlılık yemini hatırlamıyorum." dedi.

"Batı'nın hedefi, ortaklarımızla olan bağları zayıflatmak"

ABD ve AB'nin Orta Asya'daki siyasetini değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD ve AB'nin Orta Asya ile ekonomik bağlarının hacmi, bizim kurduğumuz ilişkilerle kıyaslanamaz. Ancak Batı'nın hedefi, müttefiklerimiz ve stratejik ortaklarımızla olan bağları mümkün mertebe zayıflatmaktır. Bu çok net bir hedeftir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama
Dünya

Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG, inşaatın sürdürüldüğü alanlarda askeri gemi, uçak, helikopte..
CHP ziyaretinde duvardaki Mahmud Efendi tablosu dikkat çekti
Siyaset

CHP ziyaretinde duvardaki Mahmud Efendi tablosu dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mahruze teyzeye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında duvarda asılı dura..
Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var
Ekonomi

Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay