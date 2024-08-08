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Ekonomi Rusya'dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye satışlarımız yüzde 50 arttı
Ekonomi

Rusya'dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye satışlarımız yüzde 50 arttı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 16:50:00 -
Rusya'dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye satışlarımız yüzde 50 arttı

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında azalma olduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken Rus tur operatörü FUN&SUN Genel Müdürü Vladimir Rubtsov'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Rus devi, sanılanın aksine Türkiye satışlarının arttığını söyledi. Zaman zaman Rus medyası da Türkiye fiyatlarını düşürmek için bilinçli olarak Türkiye satışlarına ilişkin olumsuz haberler yapıyordu. Rubtsov açıklaması herkesi şaşırttı. Rus isim "Türkiye yaz satışlarımız yüzde 50 arttı" dedi.

Rus tur operatörü FUN&SUN Genel Müdürü Vladimir Rubtsov yaz Festivali acente etkinliğinde Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) basın servisinin sorularını yanıtladı.

Rusya'dan Türkiye turlarında payımız yüzde 20'ye çıktı

Yaz sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rubtsov geçen yaza göre Türkiye'ye gönderdikleri turist sayısının yüzde 50 arttığını ifade etti.

Şirketin Türkiye ve Mısır departmanlarının başkanı Ekaterina Shkurova Rusya'dan Türkiye'ye yönelik düzenlenen turlarda FUN&SUN'un payının geçen yıl yüzde 18 iken bu yaz yüzde 20'ye çıktığını ifade etti. Shkruova "Türkiye'deki tatil yerlerine yapılan turların yaz satışları hem bizim için hem de diğer pazar oyuncuları için önemli ölçüde arttı" dedi.

FUN&SUN Genel Müdürü Vladimir Rubtsov Türkiye ve Mısır tatil beldelerinde aile konseptli oteller (FUN&SUN Family) ve aktif turistlere yönelik otellerinin (FUN&SUN Smart) bulunduğunu belirterek “ Tayland ve Sri Lanka'da aynı aileden gelen turistlerin plaj tatillerinin otel ve resortların altyapısı nedeniyle Mısır ve Türkiye'deki plaj otellerinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle artık konsept otellerimiz doğrultusunda “Asya” tatil tarzına özel uyarlanmış yeni bir format üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde yeni formattaki ilk otelleri pazara sunacağız” dedi.

Turizm Ajansı
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