Rusya'dan şaşırtan göçmen kararı: Göçmen çıkışı yok diyerek duyurdular!

Rusya hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Rusya'dan göçmenlerin kaçtığı ileri sürüldü. Öte yandan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve ambargolar kapsamında Avrupa ve Batılı devletlerle uçuşların durdurulması sonrası Rusya ise dev adımlarla kararları almaya devam ediyor. Göçmen çıkışı yok diyerek duyurdular!

Geçtiğimiz yıl Rusya'ya gelen kayıtlı göçmen sayısı 685 bin olarak açıklandı. Kommersant gazetesi göçmen sayısının bir önceki yıla kıyasla 17 bin kişi arttığını yazıyor.



Enstitüye bağlı analistler Rus hükümetinin bu yıl başında göçmenlerin kolaylaştırılmış rejimde ülkeye girebilmelerine olanak sağlayan istihdam programlarının iptal edilmesinin ardında bu sayıların olduğu görüşünde.



2019'da Rusya'ya gelen göçmen sayısı ise 696 bin olarak açıklandı. Kommersant'ın haberine göre, bu üç veri son iki yılda ülkeden ciddi bir göçmen çıkışı olmadığını gösteriyor.



Gaydar Enstitüsü analistleri çoğu eski Sovyet cumhuriyetinden gelen işçilerin sayısının 2022'de bir miktar azaldığını, Kırgızistan'dan gelenlerin sayısının değişmediğini, Tacik göçmen sayısının ise 1,5 kat arttığını bildiriyor.



2022'de RVP tabir edilen geçici oturum izni sayısının da 20 bin kişi artışla 174 bine yükseldiği öğrenildi. VNJ tabir edilen daimi oturum iznini alanların sayısı da 34 bin artarak 174 bine ulaştı.

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