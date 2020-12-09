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Dünya Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar
Dünya

Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:32:00 -
Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, (Rosselhoznadzor) Türkiye'den domates ve biber ithalatına getirdiği yasaktan sonra Azerbaycan'dan da elma ve domates alımını durdurma kararı aldı.

Türkiye'den domates ve biber sevkiyatına bugünden itibaren yasak getiren Rusya'nın Azerbaycan'dan domates ve elma alımına ilişkin yasağı da 10 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Rosselhoznadzor, Azerbaycan’dan ithal edilen ürünlerde "zararlı organizmalar bulduklarını ve bununla ilgili defalarca Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı’nı bilgilendirdiklerini ifade etti.

Azerbaycan, tarım ithalatının oldukça önemli bir kısmını Rusya'ya gerçekleştiriyor.

 

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Yorumlar

vaayy be

Yav yeter be! Başka pazar mı yok? Satmayın şunlara artık sebze meyve yalvarsalarda.Aldıkları üç kuruşluk mal, en küçük bir şeyde hemen bunu öne sürüyorlar..Zamanında Rahmetli Özal'ın fındıkla alakalı yaptığını hatırlarsanız, ne yapılması gerektiği belli..Müslümanlardan bile sürekli düşmanlık görüyoruz da değil ki Ruslardan fayda mı göreceğiz?Küfür tek millet olduğuna göre son radde de tabi ki hep batıyı tutacaklar..Ammann dikkat!!
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