Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, (Rosselhoznadzor) Türkiye'den domates ve biber ithalatına getirdiği yasaktan sonra Azerbaycan'dan da elma ve domates alımını durdurma kararı aldı.

Türkiye'den domates ve biber sevkiyatına bugünden itibaren yasak getiren Rusya'nın Azerbaycan'dan domates ve elma alımına ilişkin yasağı da 10 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Rosselhoznadzor, Azerbaycan’dan ithal edilen ürünlerde "zararlı organizmalar bulduklarını ve bununla ilgili defalarca Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı’nı bilgilendirdiklerini ifade etti.

Azerbaycan, tarım ithalatının oldukça önemli bir kısmını Rusya'ya gerçekleştiriyor.