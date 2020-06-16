Rusya'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'de ortaklaşa düzenlenen Türk ve Rus ortak devriyesine yapılan bombalı saldırı sonrası açıklama yaptı.
Rus ve Türk askerlerin İdlib'de gerçekleştirdikleri ortak devriye sırasında bir bombanın infilak ettirildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaralı asker olmadığını, sadece Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştuğunu söyledi.
Konaşenkov, tüm askeri teçhizatın ve Rus askerlerin konuşlanma noktalarına döndüklerini de kaydetti.
Bu arada Rus yetkili, Suriye topraklarındaki durumun gerginliğini koruduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta Moskova'da yaptıkları görüşme sonucunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın sağlanması amacıyla Soçi Mutabakatı'na ek protokol imzalamıştı.