Rusya'dan S-500 açıklaması! Tarih verildi

Rusya'nın bütünleşik hava savunması ve füze savunma kalkanının bel kemiğini oluşturacak uzun vadeli bir sistem olan S-500'ü kullanacak ilk subay grubunun 2019'da eğitim kursunu tamamlayacağı bildirildi.

Zhukov Hava-Uzay Akademisi komutanı Korgeneral Vladimir Lyaporov, "Gelişmiş S-500 karadan havaya füze/anti-balistik füze sistemleri ve S-350 orta menzilli karadan havaya füze sistemleri, yakında Rus silahlı kuvvetlerinin hizmetine girecek" diye konuştu.

2019'da ilk subay grubunun S-500 sistemlerini kullanmak için akademinin kursunu tamamlayacağına dikkat çeken Lyaporov, "Sistemler henüz hizmete girmedi, ancak yakın gelecekte bunu gerçekleştirmelerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

S-500 Rus birliklerine 2020'de teslim edilecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı bir açıklamada, S-500 sistemlerinin Rus birliklerine teslim edilmesinin 2020'de başlayacağını söylemişti.

'Başarıyla test edildi' iddiası

ABD merkezli CNBC televizyonu, 2018 yılı ortalarında, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü, gizli olarak gerçekleştirdiği denemede başarıyla test ettiğini iddia etmişti.

CNBC'nin edindiği bilgilere göre dünyanın en uzun menzilli füze savunma sistemi olan S-500'ün yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu, daha önceki testlerde ise 400 kilometre mesafedeki hedefleri vurduğunu bildirmişti.