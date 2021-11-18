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Gündem Rusya'dan S-400 ve Türkiye açıklaması! Zafer olarak yorumladılar
Gündem

Rusya'dan S-400 ve Türkiye açıklaması! Zafer olarak yorumladılar

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatını ABD'ye karşı kazanılan bir zafer olarak gördü.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 00:50:00 -
Rusya'dan S-400 ve Türkiye açıklaması! Zafer olarak yorumladılar

ABD merkezli NBC News televizyonuna demeç veren Çemezov, "NATO üyesi bir ülkeye silah satarak ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık yaratmaktan memnun musunuz?" sorusuna "Bu vakada kazananın biz olduğumuzu düşünüyoruz" yanıtını verdi.

'Türkiye ve Suudi Arabistan, Checkmate'e ilgi gösterebilir'

Bu arada Çemezov, dün Dubai Airshow'da dünya prömiyeri yapılan Checkmate beşinci nesil insansız hafif taktik uçağıyla ilgili olası ihracat değerlendirmesinde bulundu. Çemezov, Türkiye'nin yanı sıra ABD'nin bir diğer müttefiki Suudi Arabistan'ın bu uçaklara ilgi gösterebileceğinin altını çizdi. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Checkmate uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.

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