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Dünya Rusya'dan S-400 almak için sıraya girdiler
Dünya

Rusya'dan S-400 almak için sıraya girdiler

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, 7 ülkenin S-400 hava savunma sistemine talip olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 16:07:00 -
Rusya'dan S-400 almak için sıraya girdiler

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan yedi ülke ile S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

ARMY-2021 askeri forumunda konuşan Miheyev, "Rosoboronexport, Rusya'nın Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'dan yedi stratejik ortağı ile S-400 'Triumph' hava savunma sistemlerinin tedarikinin teknik ve finansal ayrıntılarını görüşüyor" dedi.

Şu ana kadar Çin ve Türkiye'ye tedarik edilen S-400 hava savunma sistemlerinin 2021'in sonunda Hindistan'a teslimatı planlanıyor. Daha önce, Suudi Arabistan, Irak ve Belarus'un da S-400'lerin tedariki için Rusya ile görüşmeler yaptığı basına yansımıştı.

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