Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye kararını verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Türkiye'yi S-400 konusunda tehdit etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye kararını verdi, biz de buna göre hareket ediyoruz" dedi.

Dmitriy Peskov, ABD'nin S-400 tehdidine ilişkin açıklama yaptı. Peskov şunları söyledi:

Türkiye kararını verdi, biz de buna göre hareket ediyoruz. Bütün kontratlar yapıldı, taahhütler alındı, krediler sağlandı, ödemeler yapıldı. Amerika çoğu zaman yasal ve gayri yasal yöntemlerle kendisi için üstün rekabet haklarını sağlamaya çalışıyor. Yani her şeyin altında bir ekonomi var. ABD ‘Yaptırım' diyor. Neden? Herkes onun mallarını satın alsın diye. Aynı baskı şimdi Türkiye üzerinde. Ama çok az ülke mukavemet gösterebiliyor. Türkiye de o ülkelerden biri.