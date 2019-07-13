Rusya'dan S-400 açıklaması: Modern silahlar gelecek

Rus vekil Leonid Slutskiy, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin çok yakında sadece Türkiye’ye değil, bölgenin diğer ülkelerine de teslim edileceğini belirtti.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının çok yakında sadece Türkiye’ye değil, bölgenin diğer ülkelerine de yapılacağını açıkladı.

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Slutskiy, “Türkiye, bu ülkelerin ilki. Bölgeye Rusya’dan hem S-400’ler, hem de daha modern silahlar mutlaka gelecek. Sıkı bir işbirliği yapacağız, bu işbirliğinin hacmi çok büyük. Ve bu işbirliğini mümkün olan her şekilde arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Buna benzer ihtiyaçları olduğunu söyleyen çok önemli ve çok büyük ülkeler var ve bu ihtiyaçlar elbette ki karşılanacak” ifadelerini kullandı.

Rus vekil, ‘teslimatların gerçekleşeceğini, bunun en yakın zamanda olacağını’ da sözlerine ekledi.

‘Birçok kongre üyesi ve senatörle görüşme halindeyiz'

Slutskiy, Rus parlamenterlerin ABD’li bazı senatörler ve kongre üyeleriyle temas halinde olduklarını da dile getirdi, dünyanın en büyük nükleer güçleri olan Rusya ve ABD’nin birbirleriyle bu kadar yıkıcı bir ilişki içinde olmaya hakları olmadığını belirtti:

“İlişkilerimizi bir şekilde yapıcılık kazandırmalıyız ve ben, ülkelerimizin arasındaki parlamenter diplomasisinin potansiyelini devreye alacağımızı düşünüyorum. Aslında şu anda da birçok kongre üyesi ve senatörle temas halindeyiz. Fakat onları zor durumda bırakmamak için isimlerini canlı yayında vermeyeceğim.”