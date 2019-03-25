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Rusya'dan S-400 açıklaması: ABD Türkiye'ye silah tedarikini kaybedebilir

Rusya Federasyon Konseyi üyesi Oleg Morozov, ABD'nin Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:25
Rusya'dan S-400 açıklaması: ABD Türkiye'ye silah tedarikini kaybedebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 konusundaki kararlığına dikkat çeken Rusya Federasyon Konseyi üyesi Oleg Morozov, ABD'nin Türkiye'ye silah tedariki tekelini kaybedeceğini söyledi.

Rus senatör Morozov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'yla imzalanan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasında geri adım atılmayacağı açıklamasını Rus basınına yorumladı.

"ABD, Türkiye'ye silah tedariki tekelini kaybedebilir"

S-400 anlaşmasının uygulama aşamasına girmek üzere olduğunu ve Rus savunma sistemlerinin yakın zamanda Türkiye topraklarındaki yerini alacağını kaydeden Morozov, ABD'nin bu sürece nüfuz edemeyeceğini vurguladı.

Rus senatör, "Washington, Türkiye'nin ABD'yle askeri ve teknik işbirliği yaptığını söyleyerek Ankara'nın NATO'ya aidiyeti konusunu speküle etmeye çalışıyor. Washington'un bunu neden yaptığı anlaşılıyor. Zira Erdoğan'ın nihai karar almasıyla ilgili olarak Beyaz Saray'dan çok sayıda tehdit, spekülasyon ve manipülasyon açıklaması geldi. Erdoğan, hem siyasi hem de askeri ve teknik riskleri farklı yönlere dağıtmak istiyor. ABD, Türkiye'ye silah tedariki tekelini kaybedebilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

TGRT Haber ve İHA seçim özel yayınında konuşan Erdoğan, "Patriotlar Obama döneminden itibaren konuşuldu. Beyefendiler, 'Kongreden izin çıkmadı' dediler ve Patriot'ları vermediler. Biz, savunma sistemi noktasında adımlarımızı niye atmayalım? Bunun için Rusya ile bu anlaşmayı yaptık. S-400 konusunda bu adımları attık. S-400 ile ilgili geri dönüşümüz söz konusu değil. S-400 ile ilgili adımımızı atmış vaziyetteyiz" demişti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:25
  1. Ankara
  2. ABD
  3. S-400

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