Rusya'dan S-400 açıklaması Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 sevkiyatının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını belirtti.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye olan S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi. S-400 sevkiyatı ile ilgili konuşan Şugayev "Sevkiyatın ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi. Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.

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