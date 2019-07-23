Rusya'dan S-400 açıklaması
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 sevkiyatının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını belirtti.23 Temmuz 2019 Salı 14:46
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye olan S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi.
S-400 sevkiyatı ile ilgili konuşan Şugayev "Sevkiyatın ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi.
Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.
YORUM YAZ