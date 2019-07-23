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Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 sevkiyatının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını belirtti.

23 Temmuz 2019 Salı 14:46
Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye olan S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi.

S-400 sevkiyatı ile ilgili konuşan Şugayev "Sevkiyatın ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi.

Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:46
  1. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev
  2. S-400 hava savunma sistemi

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