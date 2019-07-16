Rusya'dan 'S-400' açıklaması Rusya Savunma Bakanlığı, bugün S-400 füze savunma sistemi parçalarının bulunduğu yeni partinin Türkiye'ye sevk edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "16 Temmuz'da Rusya Savunma Bakanlığı'nın askeri kargo uçakları, anlaşma yükümlülüklerinin ifası kapsamında S-400 füze savunma sistemi parçalarının bulunduğu yeni partinin Türkiye'ye sevkiyatını gerçekleştirdi" dendi. Bakanlık, S-400 füze savunma sistemi parçalarının Türkiye'ye sevkiyatının anlaşmanın koşullarına ve Rusya ile Türkiye'nin mutabık kaldığı sürelere kati biçimde uyularak gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Rusya, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına 12 Temmuz Cuma günü başlamıştı. Bugün Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na 3 uçak daha iniş yaptı. Bunlarla birlikte S-400 parçalarını getiren uçakların sayısı 12 oldu. Sevkiyatın tamamlanması için toplam kaç uçağın Ankara'ya geleceği belirtilmiyor ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sistemlerinin tamamının Nisan 2020'de yerleşmiş olacağını ifade etmişti.

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