Rusya'dan Rus tekstilciler rotayı Türkiye'ye çevirdi! Avrupa'dan vazgeçtiler, başka alternatif yok

Ukrayna-Rusya savaşının küresel ticarete etkileri sürüyor. Son olarak Avrupa'ya gidemeyen Rus müşteriler Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Türkiye'deki sektör organizasyonlarına yoğun ilgi gösteren Rusya'dan çok sayıda tekstil ürünü üreticisi Antalya'ya akın etti.

RUSYA ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

40 ülkeden yaklaşık 6 bin hazır giyim alıcısı Antalya'da düzenlenen fuarda buluştu. Alıcılar, kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerinde 150 Türk firması ile bir araya geldi. Yabancı tekstilciler arasında Rusların yoğun olması dikkat çekerken, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Avrupa hava sahasının kapalı olması, Rus müşterinin Türkiye'de alışveriş yapmasına vesile oldu" ifadelerini kullandı.

Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya'da başladı. Belek turizm merkezindeki Nest Convention Center'da 6-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuar, bu yıl rekor katılıma ev sahipliği yaptı. Etkinliğe bu yıl 40 ülkeden yaklaşık 6 bin hazır giyim alıcısı katıldı. Yabancı tekstilciler arasında Rus ve Ukraynalıların fazla olması dikkat çekti. Alıcılar, kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerinde 150 Türk firması ile bir araya geldi.

"TÜRK EKONOMİSİNE KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Rusya - Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Avrupa'ya gidemeyen Rus tekstil toptancılarının rotayı Türkiye'ye çevirdiğini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Yoğun bir ilgi var. Savaş olmasına rağmen Rusya'dan katılımın da yoğun olması buradaki firmalarımızı, Rus ve Ukraynalıların burada Dosso Dossi'nin güven çatısı altında olması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Avrupa hava sahasının kapalı olması Rus müşterinin Türkiye'de alışveriş yapmasına vesile oldu. Gerek tekstilde, gerek turizmde bu organizasyonun Türk ekonomisine katkısı olacağına inanıyorum" dedi.

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"BİR MÜŞTERİ TURİZMDE ÜÇ MÜŞTERİ DEMEKTİR"

Fuara katılan müşterilerin kendi ülkelerinde butik ve mağaza sahibi olduğuna dikkat çeken Eraslan, bu durumun kendileri açısından önemine vurgu yaptı. Eraslan, "Bu insanlar 6 ay boyunca Türkiye'de kalıp ürün almaya devam edecekler. Bunun yanı sıra bir müşteri turizmde üç müşteri demektir. Pozitif etkilenmiş 3 insanın, kendi ailesi ya da yakının tekrar Türkiye'ye yönlendirmek adına ikna ediyor olması demek. Bu iş insanlarının bu pozitifliği anlatması, Türk ekonomisine katkı veriyor ve bizlerin yurt dışındaki popülaritesini arttırıyor" ifadelerine yer verdi.

"MÜŞTERİLERİN GÖZLERİNDE MEMNUNİYETİ GÖRÜYORUM"

Fuardan dolayı memnuniyetini dile getiren alıcılardan Anna Chernova da, "Buraya ailemizle birlikte geliyoruz ve alışveriş yapıyoruz. Çok güzel bir fuar ve çok memnunuz. Çok fazla ülkeden katılanlar var ve o müşterilerin gözlerinde de bu memnuniyeti görüyorum" diye konuştu.