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Dünya Rusya’dan resmen duyurdular: Ulusal denizaltılara hipersonik yeni füze sistem entegrasyonu! Hep yazılıyordu
Dünya

Rusya’dan resmen duyurdular: Ulusal denizaltılara hipersonik yeni füze sistem entegrasyonu! Hep yazılıyordu

Yeniakit Publisher
2024-02-04 16:24:00 -
Rusya’dan resmen duyurdular: Ulusal denizaltılara hipersonik yeni füze sistem entegrasyonu! Hep yazılıyordu

Rus Donanması nükleer denizaltılarının Zircon hipersonik füzelerinin yanı sıra Kalibr ve Oniks seyir füzeleri de dahil olmak üzere yeni füze sistemleriyle modernize edileceğini açıkladı.

Rus Donanması Pasifik Filosu Komutanı Amiral Viktor Liina, Antey sınıfı nükleer denizaltılarının Zircon hipersonik füzelerinin yanı sıra Kalibr ve Oniks seyir füzeleri de dahil olmak üzere yeni füze sistemleriyle modernize edileceğini açıkladı.

Viktor Liina’nın yaptığı açıklamaya göre 949A Antey denizaltılarının modernizasyonu, halihazırda Kalibr ve Oniks füzeleriyle donatılmış Yasen ve Yasen-M sınıfı nükleer denizaltılara benzer şekilde, daha geniş bir görev yelpazesine hitap edecek şekilde Zircon hipersonik füzelerini de gelecekte entegre ederek yeteneklerini genişletmeyi amaçlıyor.

Söz konusu modernizasyon kararı ilk olarak 2017’de alındı. Başlangıçta 8 adet Project 949A Antey (NATO raporlarına göre Oscar) denizaltısından dördünün modernizasyonu planlanıyordu. Bu süreçte, P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck) seyir füzesi için üretilen Project 949A denizaltılarının yan taraflarında bulunan mevcut fırlatıcılar, üç tip füze (Kalibr, Oniks veya Zircon) taşıma olanağı sağlayan evrensel fırlatıcılarla değiştirilecekti. Bu modernizasyon, Antey nükleer denizaltılarının taşıyabileceği füze sayısını potansiyel olarak yükseltebilecek olup, tahminler kaynaklara bağlı olarak 24’ten 48 ya da 72’ye kadar değişmektedir.Modernizasyon süreci şu anda Zvezda fabrikasında devam etmektedir. Bu bağlamda onarım ve modernizasyon çalışmaları, Irkutsk (K-132) nükleer denizaltısı ile başlamaktadır. Akabinde, Project 949A nükleer denizaltısı Chelyabinsk’in (K-442) modernizasyonu ve Project 949AM standartlarına uygun hale getirilmesi planlanmaktadır.

Amiral Viktor Liina, Project 949A Antey denizaltılarının modernizasyon potansiyeline dikkat çekerek, yeni bir füze fırlatma sisteminin yanı sıra güncellenmiş radyo ekipmanı, iletişim ve servis sistemleri alacaklarını belirtti. Bu modernizasyon, Sovyet dönemi 949A Antey denizaltılarının, Yasen ve Yasen-M çok amaçlı nükleer denizaltılarının yetenekleriyle karşılaştırılabilecek görevleri yerine getirecek şekilde konumlandırılmasını amaçlıyor.

Sovyetler tarafından Project 949 Granit ve Project 949A Antey olarak bilinen ve NATO raporlama isimleriyle Oscar I ve Oscar II olarak anılan denizaltılar, Sovyet Donanması için nükleer güçle çalışan seyir füzesi denizaltıları olarak geliştirildi.
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