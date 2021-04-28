Rusya’dan rekabet kurallarını ihlal eden Apple'a ceza!

Rusya Federal Tekelcilik ile Mücadele Servisi (FAS), ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 milyon dolar (906 milyon 299 bin 392 ruble) ceza verdi.

Rusya’da Ağustos 2020'de Kaspersky Lab'den gelen bir şikayet üzerine başlayan dava karara bağlanırken, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a rekor ceza kesildi. Rus rekabet kurumu Federal Tekelcilik ile Mücadele Servisi (FAS), ülkenin antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’a 12 milyon dolar (906 milyon 299 bin 392 ruble) para cezası verildiğini açıkladı. Açıklamada ABD’li şirketin, iOS işletim sistemindeki mobil uygulamalar için pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığı için cezayı ödemesi gerektiği ifade edildi.

Apple itiraz edecek

FAS'ın verdiği kararına karşı itirazda bulunacağını açıklayan Apple yetkilileri ise konuya ilişkin açıklamalarında, “Kaspersky Lab’le uygulamalarını App Store'un çocuk koruma politikaları ile uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmak için birlikte çalıştık. Bu geliştirici şu anda App Store'da 13 uygulama barındırıyor ve onlar için yüzlerce güncellemeyi işleyip yayınladık" dedi.

Global siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Ağustos 2020'de Apple'ı cep telefonu uygulamaları pazarındaki konumunu kötüye kullanmakla suçlayarak FAS'a başvurmuştu.