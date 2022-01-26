Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit: Bu olursa doğalgaz vanasını kapatırız

Rusya Federasyon Konseyi (üst meclis) Başkan Yardımcısı Nikolay Zhuravlev, Avrupa ülkelerinin Rusya Federasyonu'nu uluslararası bankalar arası ödeme sistemi SWIFT'den ayırmaları halinde Rusya'dan petrol, gaz ve mineral alamayacaklarını söyledi. Zhuravlev, 'Biz döviz alamayacağız ama, Avrupa ülkeleri de petrol ve gaz alamayacak.' dedi.

Ukrayna geriliminin ortasında ABD öncülüğündeki Avrupa ve Rusya arasında restleşme ve tehditler devam ediyor.

Bu tehditlerden biri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi. Johnson, İngiliz hükümeti ile ABD'nin, Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılma olasılığını tartıştığını söyledi.

Johnson "Batı'nın şu anda birlik olması son derece önemli, zira Rus saldırganlığına engel olacak olan bizim birliğimiz" dedi.

Petrol ve gazın vanasını kapatırız

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Nikolay Zhuravlev, Rus Haber Ajansı'na (TASS) verdiği demeçte, Avrupa ülkelerinin Rusya Federasyonu'nu uluslararası bankalar arası ödeme sistemi SWIFT'den çıkarmaları halinde, Rusya'dan petrol, gaz ve mineral alamayacaklarını söyledi.

Zhuravlev, 'SWIFT bir ödeme sistemidir, bir hizmettir. Bu yüzden Rusya'yı SWIFT'den ayırırlarsa döviz alamayacağız, ancak alıcılar, en başta Avrupa ülkeleri kendi mallarımızı, petrol, gaz, metaller ve diğer önemli ürünleri tedarik etmeyecekler. Böyle bir şeye ihtiyaçları var mı? Sanmıyorum.' dedi.

Zhuravlev, SWIFT'in uygun ve hızlı olmasına rağmen para transferlerinin tek yolu olmadığını kaydetti.

Ayrıca İngiltere ve ABD'nin ortak kararının Rusya'yı SWIFT sisteminden atmak için yeterli olmadığını belirten Zhuravlev, bunun için bu sisteme katılan tüm ülkelerin ortak kararı gerektiğini belirtti.

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