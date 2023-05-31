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Ekonomi Rusya'dan olay Türkiye itirafı! Uzun zamandır ilk kez böylesi oluyor
Ekonomi

Rusya'dan olay Türkiye itirafı! Uzun zamandır ilk kez böylesi oluyor

Yeniakit Publisher
2023-05-31 07:39:00 -
Rusya'dan olay Türkiye itirafı! Uzun zamandır ilk kez böylesi oluyor

Türk markaların gelişiyle Rusya'da bulunan büyük alışveriş merkezlerinde hareketlilik gözlenmeye başlandı.

Rusya'da büyük alışveriş merkezlerinde müşteri trafiğinde kısmi de olsa bir canlanma gözlendi. Kommersant gazetesi nisan başı - mayıs ortası arasında ziyaretçi sayısının yüzde 7 arttığını yazıyor. Bin m2 başına düşen ziyaretçi sayısını gösteren Mall Index büyük alışveriş merkezlerinde yüzde 7 artarken, sektörün tamamında da yüzde 3'lük büyüme sergiledi.

Gazeteye konuşan sektörel gözlemciler artışı yeni Türk ve Rus markaların gelişinin yanı sıra mevcut mağazaların format değişikliğine gitmesiyle ilişkilendiriyor. Ancak uzmanlara göre pandemi öncesi ziyaretçi sayılarına yeniden ulaşmak için alışveriş merkezlerinin önünde hala uzun bir yol var.

Öte yandan Kommersant'a konuşan Eterna genel direktörü Dmitri Tomilin yeni markaların gelişiyle yaşanan canlanmanın geçici olduğu görüşünde. Tomilin tüketicilerin sık sık bu markalardan ve yeni konseptlerden hayal kırıklığına uğradığını ileri sürdü.

Focus Technologies'den Mihail Vasilyev ise pozitif trendinin devam etmesi halinde bu yıl ziyaretçi trafiğinin geçtiğimiz yıla kıyasla 1 ile 3 puan arasında bir artış sergileyebileceğini dile getiriyor. Ancak bu rakamlar bile 2019 öncesi yakalanan trafiğin 25-27 puan gerisinde kalacak.

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