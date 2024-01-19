Rusya'dan o ülke Rus petrolü satın alıyor! Katar'dan Hindistan ülkesine doğalgaz indirim hazırlığı! Sürpriz gelişmeyi açıkladı

OPEC petrolünün Hindistan'ın ham petrol ithalatındaki yıllık payı 2023'te şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi. İndirimli Rus petrolünün payı ise tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan Hindistan, navlun maliyetlerini düşürmek için petrol ihtiyacının çoğunu uzun süredir yakınlardaki Orta Doğu ülkelerinden karşılıyor.

Ticaret ve sanayi kaynaklarından elde edilen veriler, geçen yıl Hindistan'ın ilk kez Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinden, üye olmayanlardan olduğu kadar neredeyse eşit miktarda petrol ithal ettiğini gösteriyor.Hindistan 2023'te bir önceki yıla göre %2 artışla günde ortalama 4,65 milyon varil petrol ithal etti. OPEC'in Hindistan'ın ham petrol ithalatındaki payı, bir önceki yılki %64,5'e kıyasla bu mali yılın ilk dokuz ayında Nisan ayından itibaren yaklaşık %49,6'ya düştü.RUSYA’DAN İTHALAT YARIDAN FAZLA ARTTIVerilere göre, Rus petrolü ithalatı günde 1,66 milyon varil ile Hindistan'ın 2023'teki toplam ham petrl alımlarının yaklaşık %36'sını oluşturdu. 2022 yılında Hindistan, günde ortalama 651.800 varil Rus petrolü ithal etmişti.

Katar'ın kamu petrol ve doğalgaz şirketi Qatar Energy, Hindistan'a eski sözleşmelerden daha ucuz ve daha esnek koşullarla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satışı için Hintli şirketler ile birkaç hafta içinde uzun vadeli bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre anlaşma Hindistan'ın enerji kaynakları içinde doğalgazın payını artırma hedeflerini yakalamasına yardımcı olacak.

Kaynaklardan biri, Qatar Energy ve Hintli şirketlerin şartlar üzerinde uzlaşıya vardığını, anlaşmanın bu ayın sonu veya Şubat ayının başlarında imzalanabileceğini söyledi.

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Aynı kaynak varılan anlaşmada teslim noktası şartlarının esnek olduğunu ve LNG'nin eski sözleşmelere göre daha düşük fiyattan satılacağını ifade etti. Anlaşma, en az 2050 yılına kadar devam edecek uzun vadeli bir anlaşma olacak.

Varılan anlaşma ile süresi 2028'de sona erecek olan yılda 8.5 milyon ton LNG tedariği sözleşmesi de uzatılmış olacak.

Anlaşma, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından ilan edilen enerji kaynakları arasında doğalgazın payını yüzde 6,3'ten 2030'a kadar yüzde 15'e çıkarma hedefinin gerçekleştirmesinde önemli bir rol oynayacak.

Hintli şirketler ve Qatar Energy sorulara yanıt vermedi.

Doğalgaz sıvılaştırma kapasitesini 2027 yılına kadar yılda 77 milyondan 126 milyon tona çıkarmayı hedefleyen Katar, enerji kaynakların aç olan Asya ve Avrupa'da daha büyük bir rol oynamak istiyor. Ancak diğer bir büyük üretici olan ABD de rakip olarak pazar payını artırıyor.

Katar geçen yıl Avrupalı büyük şirketler Shell SHEL.L, TotalEnergies TTEF.PA ve ENI ENI.MI ile uzun vadeli anlaşmalar imzalamıştı.

İkinci kaynak, anlaşmanın 6-9 Şubat tarihleri arasında Hindistan'da yapılacak enerji konferansında imzalanabileceğini söyledi.