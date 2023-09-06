Rusya'dan o illerimizdeki Ruslara ilginç tavsiye: Türkiye'de bunu yaparsanız tatiliniz ucuzlar
Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rus turistlere Türkiye'deki tatillerinde tasarruf etmenin yollarını açıkladı.
ATOR Rus turistlere Türkiye'de tatilde tasarruf etmenin yollarını gösterdi.
ATOR'da yer alan analize göre Antalya'da farklı kategorilerde birçok otelin bulunduğu büyük otel kompleksleri yer alıyor. Bu oteller 4 ve 5 yıldız altyapısına sahip.
5 yıldızlı otellerle aynı kompleksteki 4 yıldızlı oteller yüzde 30'a yakın daha ucuz!
4 yıldızlı otellerin bir çoğu deniz kıyısının gerisinde yer alıyor. Ancak bu otellerden 5-6 dakika yürüyerek plajlara ulaşılabiliyor
Rus Tur operatörlerine göre, aynı otel kompleksindeki 4 ve 5 yıldızlı oteller arasındaki fiyat farkı yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişebiliyor.
5 yıldızlı otellerle aynı su parkı ve plajı kullanabilecekseniz neden daha fazla ödeyesiniz?
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ATOR'da yer alan değerlendirmede " 5 yıldızlı otellerle aynı plajı veya su parkını kullanabilecekseniz neden daha fazla ödeyesiniz" sorusu soruldu.
Rusya'nın önde gelen tur operatörleri Coral Travel , Anex , PEGAS Touristik ve TEZ TOUR Rus turistlerin Antalya'da yakındaki beş yıldızlı bir otelin hizmetlerinden yararlanabilecekleri 4 yıldızlı otellerden örnekleri derlediler.