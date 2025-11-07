  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Elden para isteyip karşı çıkan hasta yakınını dövdüler! O hastaneye soruşturma!

İsrail hapishanesindeki Filistinli esire yapılan tecavüzü ortaya çıkarmıştı! Eski başsavcıya verilen ceza belli oldu

Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok

AK Parti'den 23. yıla özel kampanya: #SizBunuOkurken AK Parti yeni bir projeyi daha hayata geçirdi

Trump: Türkiye’nin talebiyle yaptırımları kaldırdık. Onlar istedi biz yaptık!

Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Türkiye’nin teklifi BM’de yankı buldu… Gazze'ye uluslararası güç geliyor

İngiltere'den beklenmedik KKTC hamlesi:Yunan ve Rumlar çıldırdı!

Sayıştay raporunda ortaya çıktı! Bir CHP'li belediyede daha usulsüzlük skandalı

Camilerimizi de cemaati de rahat bırakın! Mabedimiz siyaset meydanınız değil
Dünya Rusya'dan 'nükleer' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruz" ifadeleri kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin nükleer denemeleri gerçekleştirme ihtimalini değerlendiren Zaharova, Washington'un bu konuda çelişkili açıklamalar yaptığını söyleyerek, "Bunun arkasında yatan nedenlerin açıklığa kavuşturulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, ABD'nin bu konudaki adımlarını takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elbette, Rusya'nın ilgili kurumları ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyor. Bu, Amerikan cephaneliğindeki stratejik taarruz silahlarının test edilmesi için de geçerli."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiğine dikkati çeken Zaharova, Bakanlığın verilen talimatlar doğrultusunda gerekli çalışmalara başladığını kaydetti.

"AB'nin askerileştirilmesi eğilimi felaket niteliğinde"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri operasyon düzenlemesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, bunun, gerginliğin artmasına yol açacağını söyledi.

Zaharova, AA muhabirinin, "ABD'nin Nijerya'yı yardımları kesmek ve askeri saldırı düzenlemekle tehdit etmesini Moskova nasıl değerlendiriyor?" yönündeki sorusunu ise "Durumu takip ediyor, uluslararası hukuka sıkı sıkıya uymaya çağırıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin askerileştirilmesi sürecine değinen Zaharova, "Bu eğilimin felaket niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'daki olaylar ve Batı'nın bu olaylardaki rolü göz önüne alındığında bu, Avrupa’da askeri siyasi risklerin aşırı derecede artmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sırbistan'ın Ukrayna ile ilgili sözüne bağlı kalacağını umuyoruz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Avrupa'ya kısıtlamasız mühimmat satmaya hazır oldukları ve alıcı ülkelerin bunları istediği ülkelere verebileceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Vucic'in bu konuda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığına işaret etti.

Sözcü Zaharova, "Vucic, Moskova'da bulunduğunda bir açıklama yapıyor, başka coğrafyalarda verdiği röportajlarında ise başka bir açıklama yapıyor. Sırbistan yönetimi, bize defalarca Sırp üretimli mühimmat ihracatının sıkı denetim altında olduğuna ve bunların Ukrayna'ya verilmeyeceğine dair söz verdi. Belgrad'ın bu vaatlere sıkı sıkıya bağlı kalacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin’den nükleer gözdağı!
Putin’den nükleer gözdağı!

Dünya

Putin’den nükleer gözdağı!

Putin’den kıyamet torpidosu! Şehirler sular altında kalacak
Putin’den kıyamet torpidosu! Şehirler sular altında kalacak

Gündem

Putin’den kıyamet torpidosu! Şehirler sular altında kalacak

Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor
Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor

Dünya

Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor

Putin'den nükleer hazırlık emri!
Putin'den nükleer hazırlık emri!

Dünya

Putin'den nükleer hazırlık emri!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23