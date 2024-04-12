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Dünya Rusya'dan Nijer’e hava savunma sistemleri! Sevk etti: İki ülke arasında kritik karar... S-300 kapısı açıldı
Dünya

Rusya'dan Nijer’e hava savunma sistemleri! Sevk etti: İki ülke arasında kritik karar... S-300 kapısı açıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 19:36:00 - 2024-04-12 19:37:06
Rusya'dan Nijer’e hava savunma sistemleri! Sevk etti: İki ülke arasında kritik karar... S-300 kapısı açıldı

Rusya Federasyonu, Nijer’e yaklaşık 100 Rus askeri eğitmenin eşliğinde hava savunma sistemleri sevk etti. Gelen haber üzerine herkesin aklına S-300 kapısı açıldı mı sorusu geldi! Bahsi geçen sistemlerin, S-300 olabileceği değerlendiriliyor.

Rusya Federasyonu, Nijer’e yaklaşık 100 Rus askeri eğitmenin eşliğinde hava savunma sistemleri sevk etti. Bahsi geçen sistemlerin, S-300 olabileceği değerlendiriliyor.

Nijer devlet televizyonuna göre; Rusya’nın gönderdiği askeri eğitmen, personel ve hava savunma sistemleri, ülkeye ulaştı. Devlet televizyonu, Çarşamba günü Niamey havaalanına inen bir Rus Ilyushin-76 uçağının görüntülerini paylaştı.

Devlet televizyonuna konuşan bir Rus eğitmen, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek ve orduyu eğitmek üzere Nijer’e geldiklerini söyledi. Nijer’e sevk edilen hava savunma sistemleri hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmese de bahsi geçen sistemlerin arasında S-300 Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi de olabileceği değerlendiriliyor.

ABD ve Fransa ile köprüleri atmıştı!

Nijer, Temmuz 2023’teki askeri darbeden kısa süre sonra Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetmiş ve Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’yi sınır dışı etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SavunmaSanayiST'e göre: Niamey yönetimi, Nijer’de yaklaşık 1000 askeri ve İHA üssü bulunan ABD ile de askeri işbirliği anlaşmasını mart ayında feshetmişti.

 

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