Rusya'dan NATO'ya tepki: Doğu Avrupa ve Karadeniz'de askeri varlığını artırıyor NATO’nun Karadeniz bölgesini askerileştirmekle meşgul olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2018’de NATO savaş gemilerinin Karadeniz’deki varlığının süresinin arttırıldığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamada şu ifadelerde bulundu: "NATO aktif olarak Karadeniz bölgesini askerileştirmekle meşgul, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını güçlendiriyor, askeri ve sivil altyapıyı modernize ediyor. Romanya'ya ABD hava savunma sistemleri yerleştirildi. Deniz ve hava sahasında devriyeler artırıldı, başta Rusya sınırları boyunca bölgede keşif faaliyeti etkinleştirildi. 2018'de, NATO savaş gemilerinin Karadeniz'deki varlığının toplam süresi 80'den 120 güne artırıldı. İttifak, bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam etme planlarını gizlemiyor".

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