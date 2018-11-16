0553 313 94 23

Rusya'dan NATO tatbikatına müdahale

Finlandiya, NATO'nun 25 Ekim ile 7 Kasım arasında gerçekleştirdiği tatbikata Rusya'nın müdahale ettiğini iddia etti.

16 Kasım 2018 Cuma 09:57
Rusya'dan NATO tatbikatına müdahale

Finlandiya Savunma Bakanlığı, NATO’nun Norveç, Finlandiya ve İsveç’te 25 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasından gerçekleştirdiği Trident Juncture tatbikatı sırasında Rusya’nın GPS sistemlerine müdahale ettiğini iddia etti.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sinyallere doğrudan müdahale Rusya topraklarından geldi. Dışişleri Bakanlığı bu konudaki bir raporu Finlandiya parlamentosunun uluslararası ilişkiler komitesine verdi. Yetkililer konuyu açıklığa kavuşturmaya devam ediyor" denildi.

Bu açıklamadan 2 gün önce Norveç Savunma Bakanlığı da açıklama yaparak tatbikat sırasında Rusya’nın GPS sinyallerini bozduğunu öne sürmüştü. Finlandiya Dışişeri Bakanlığı, Norveç’in iddiasının arkasında durarak, "Norveç’e bu konuda inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya’nın olayla ilgisi yok"

Tatbikatın GPS sistemlerine saldırı iddialarına Rusya tarafından yanıt gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, NATO tatbikatları sırasında GPS sistemlerinde yaşanan sorunlardan habersiz olduklarını ve Rusya'nın bu aksaklıklarla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:57
  1. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov
  2. NATO
  3. nato tatbikatı
  4. rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan NATO tatbikatına müdahale
    1. Rusya'dan NATO tatbikatına müdahale
    2. Yargıtay'dan çok önemli yıllık izin..
    3. Ankara cuma namazı kaçta okunuyor-
    4. 'Erwin Koeman'ı seçmemin 5 nedeni var'
    5. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    6. Binali Yıldırım'dan 'Mustafa Kemal'..
    7. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat..
    9. Kocaman için 5 senelik plan!
    10. Doğu Anadolu’da köyler kar altında
    11. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    12. Murat Kurum'dan dar gelirli..
    13. Bu durumda çalışanlar dikkat!..
    14. İstanbullular dikkat! Seferler iptal
    15. FETÖ'nün adliye imamı tutuklandı!
    16. İstanbullular dikkat! İDO seferleri..
    17. Adana’da işçileri taşıyan servis aracı..
    18. Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
    19. İngiltere'de bir dönem daha kapandı
    20. İstanbullular dikkat! Seferler iptal..
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif
    Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!