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Rusya'dan Münbiç hamlesi! Başladı

Rusya'nın Suriye'de bulunan polis gücünün sözcüsü olan Yusuf Mamatov, ülkesinin Münbiç'te devriye atmaya başladığını söyledi.

08 Ocak 2019 Salı 11:27
Rusya'dan Münbiç hamlesi! Başladı

Rusya'nın Suriye'de görev yapan polis gücünün sözcüsü olan Yusuf Mamatov, ülkesinin Münbiç'te devriyeler atmaya başladığını açıkladı.

Şimdilik Münbiç'in çevre köylerinde devriye atmaya başladıklarını belirten Mamatov, devriyelerle birlikte, "Bölgenin güven altında olduğunu göstermiş oluyoruz." iddiasında bulundu.
Terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'nin işgali altındaki Münbiç'te ABD'nin de askeri üsleri bulunuyor. Terör örgütünü korumak ve destek olmak için bölgeye üs kuran ve devriyeler atan ABD askerleri, Başkan Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilecek.

Moskova yönetimi ise Türkiye'nin terör unsurlarına yönelik başlatacağı operasyon öncesinde paravan örgütü koruyarak, ABD'nin bölgeden çekilince oluşacak otorite boşluğundan yararlanmayı düşündüğü belirtiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:27
  1. Yusuf Mamatov
  2. münbiç
  3. rusya

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