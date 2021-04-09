Rusya'dan Montrö açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin alternatifi bulunmadığını ve Türkiye'nin bu sözleşmeye uyum konusunda sorumlu bir yaklaşım sergileyeceğini umduklarını söyledi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Rusya'nın 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin taraf devleti olduğunu anımsatarak "Anlaşmayı revize etmeye yönelik her türlü girişim ülkemizin çıkarlarını etkiler. Bu sözleşmeyi Karadeniz havzasında istikrar ve güvenliğin, özellikle de savaş gemileri trafiğinin kilit faktörü olarak görüyoruz" dedi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Karadeniz'e giren, kıyıdaş olmayan ülkelere ait savaş gemilerine tonaj, süre sınırlaması ile bazı kategorilerdeki gemiler için silah türü kısıtlaması getirdiğine dikkat çeken Zaharova, Karadeniz havzasına girişle ilgili bildirimleri gönderme prosedürünün de bu sözleşmeyle düzenlediğinin altını çizdi.

Zaharova, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne istinaden belirlenen uluslararası hukuk düzenlenmesinin Rusya için bir alternatifi olmadığını da vurgulayarak "İlgili tüm devletlerin buna sorumluluk bilinciyle yaklaşacağını umuyoruz. Elbette bu konuda Türkiye, özel bir role sahip" diye ekledi