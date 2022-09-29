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Dünya Rusya'dan misilleme! Durdurdular
Dünya

Rusya'dan misilleme! Durdurdular

Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliği, Karadağ'da 6 diplomatının istenmeyen kişi ilan edilmesi üzerine, konsolosluk hizmetlerini durdurduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 23:51:00 -
Rusya'dan misilleme! Durdurdular

Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliği, Karadağ'da 6 diplomatının istenmeyen kişi ilan edilmesi üzerine, konsolosluk hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Karadağ Dışişleri Bakanlığınca 6 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi üzerine, konsolosluk hizmetlerinin süresiz durdurulduğu bildirildi.

Karadağ hükümetinin "düşmanca" tavrı karşısında böyle bir karar alındığına işaret edilen açıklamada, "30 Eylül 2022 itibarıyla konsolosluk hizmetlerimizi durduruyoruz. Konsolosluk işlemleriniz için komşu ülkelerin büyükelçiliklerine başvurabilirsiniz." denildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, birkaç saat önce, 6 Rus diplomatı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aykırı davranmaları nedeniyle istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurmuştu.

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