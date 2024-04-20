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Ekonomi Rusya'dan LNG ithalatı azaltılmalı! Uzman: Rusların duymak istemeyeceği haberi verdi: Rus gazı sorunu
Ekonomi

Rusya'dan LNG ithalatı azaltılmalı! Uzman: Rusların duymak istemeyeceği haberi verdi: Rus gazı sorunu

Yeniakit Publisher
2024-04-20 17:40:00 - 2024-04-20 17:42:52
Rusya'dan LNG ithalatı azaltılmalı! Uzman: Rusların duymak istemeyeceği haberi verdi: Rus gazı sorunu

Avrupa Birliği’nin (AB) enerji gözlemcisi Acer, dikkat çeken uyarıyı yaptı! Uzman isim AB'nin hala Rusya'dan LNG almaya ihtiyacı olduğunu belirterek, ithalatı azaltma çabalarına ihtiyatla yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin enerji düzenleyicisi Acer, bir grup üye ülke Moskova'dan yakıt alımını yasaklamaya çalışsa da, bloğun enerji şokundan kaçınmak için hala Rus sıvılaştırılmış doğal gazını ithal etmesi gerektiği konusunda uyardı. Financial Times'ın haberine göre, bloğun enerji gözlemcisi Acer, Avrupa'nın Rus LNG'sinden yaptığı rekor ithalatı azaltma çabalarına "ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini" çünkü bu ülkeden gelen boru hattı gaz arzının yıl sonunda düşeceğini açıkladı. "Rusya'dan LNG ithalatının azaltılması kademeli adımlarla düşünülmelidir" diyen Acer, AB'nin enerji güvenliği ile gaz alımını keserek Rusya'nın mali durumuna darbe vurmayı dengelemesinin zorluğuna dikkat çekti. 

2023’TE AB’NİN RUS GAZI ALIMI

%40 ARTTIAB, Rus boru hattı gazından uzaklaşmasını büyük ölçüde bu ülkeden ve diğer tedarikçilerden LNG alımlarını arttırarak dengeledi. Rusya, geçen yıl toplam ithalatın %16'sını gerçekleştirerek ABD'den sonra AB'nin en büyük ikinci LNG tedarikçisi oldu. enerjigunlugu'nün haberine göre: Bir veri sağlayıcısı olan Kpler'e göre, geçen yıl AB ülkeleri tarafından satın alınan 15,5 milyon ton Rus LNG'si, 2021'deki toplamdan yaklaşık yüzde 40 daha fazlaydı.

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