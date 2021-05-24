Rusya'dan küstah Türkiye açıklaması: Bunu derhal bırakın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti. İki lideri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş, Erdoğan yaptığı açıklamada, Kırım'ın ilhakını tanımama kararının teyit ettiklerini belirterek, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

"Topraklarımıza tecavüzle eşdeğerdir"

Yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türk meslektaşlarımıza, Ukrayna’nın militarist duygularını beslemeyi bırakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Kırım'da saldırgan Ukrayna girişimlerini teşvik etmek, topraklarımıza tecavüzle eşdeğerdir. Bu çok net" ifadelerini kullandı.