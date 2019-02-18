Rusya'dan kritik 'Türkiye' açıklaması: S-400 sevkiyatını... Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Rusya´nın sene sonuna kadar Türkiye´ye S-400 kompleksinin sevkiyatını tamamlayacağını bildirdi.

Rostek Başkanı Sergey Çemezov, IDEX-2019 fuarında yaptığı açıklamada, "Sene sonuna kadar Türkiye´ye sevkiyatı tamamlayacağız" ifadesini kullandı. 2017 yılında imzalanan S-400 kontratı Ankara ile müttefikinden Rus komplekslerinden vazgeçerek Patriot kompleksini almasını isteyen Washington arasında diplomatik sürtüşmeye neden oldu. Türkiye ise S-400 sistemlerinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

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