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Rusya'dan kritik Suriye hamlesi: İsrail ile...

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, İsrail ile birlikte 'Suriye Çalışma Grubu' kuracaklarını açıkladı. Peskov, "Bu hamle ile terörizmin yok edilmesi ve istikrarın sağlanması gibi konularda çalışmalar yürütülecek" dedi.

05 Mart 2019 Salı 16:15
Rusya'dan kritik Suriye hamlesi: İsrail ile...

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, 'Suriye Çalışma Grubu, tüm ilgili taraflar ve bölge ülkeleriyle Suriye'den yabancı güçlerin çıkarılması, terörizmin yok edilmesi ve istikrarın sağlanması gibi konularda çalışmalar yürütecek.' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya ile İsrail'in "Suriye Çalışma Grubu" kurulması konusunda anlaştığını ve grubun Suriye'den yabancı güçlerin çıkarılması, terörizmin yok edilmesi ve istikrarın sağlanması gibi konularda çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-İsrail ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 Şubat'ta Moskova'da yaptığı görüşmede, Suriye Çalışma Grubu oluşturulmasının kararlaştırıldığını kaydeden Peskov, kurulacak grubun formatı ve katılımcılarının henüz belli olmadığını bildirdi.

"Terörizmin yok edilmesi..."

Peskov, "Suriye Çalışma Grubu, tüm ilgili taraflar ve bölge ülkeleriyle Suriye'den yabancı güçlerin çıkarılması, terörizmin yok edilmesi ve istikrarın sağlanması gibi konularda çalışmalar yürütecek." dedi.

Netanyahu, geçen ay sonunda Moskova'ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivil savaşın başlamasının ardından Suriye'ye gelen yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesi konusunda Putin ile anlaştık. Bu hedefe ulaşabilmek için de İsrail ile Rusya arasında ortak ekip kurulmasını kararlaştırdık." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:15
  1. Rusya
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