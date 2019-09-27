Rusya'dan kritik Su-35 açıklaması Rusya'dan yapılan açıklamada Su-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Rusya, Türkiye'ye muhtemel Su-35 savaş uçağı tedariği için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada "Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken" denildi. Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 satışına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye'ye muhtemel Su-35 savaş uçağı tedariği için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.

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