Rusya'dan kritik S-400 mesajı!

Borisov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemimizi isteyen çok; ilk opsiyon Türkiye'de" dedi; ancak, opsiyon hacmini belirtmedi.

Türkiye ve Rusya, uçaksavar füze sistemleri S-400 üzerinde Aralık 2017'de bir kredi anlaşması imzaladı. Ankara, Türk personelinin hizmet edeceği iki hava savunma sistemi alayı alacak.

Taraflar, Türkiye'de S-400 üretiminin geliştirilmesinde teknolojik işbirliğine de karar verdiler. ABD ve NATO temsilcileri, bu anlaşma için Ankara'yı eleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekim ayı sonunda, Rus S-400 hava savunma sisteminin kurulumunun Ekim 2019'da Türkiye'de başlayacağını duyurdu.