Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Türkiye ilk hamle, Rus silahları bölgede görülmeye devam edecek"
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Türkiye'ye teslim edilen S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Rus cephanesinin bölgeye teslimatı kapsamında Rusya'nın Orta Doğu'yla işbirliğine devam edeceğini söyledi.14 Temmuz 2019 Pazar 15:03
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, RT TV Channel'a verdiği röportajda, Türkiye'ye kurulmaya başlanan S-400 SAM sistemlerinin 'ilk hamle' olduğunu belirterek, ''Türkiye ilk hamle. Rusya'dan çıkan S-400 ve daha üst düzey silah sistemleri bölgede görülmeye devam edecek. Yakından işbirliğine devam edeceğiz çünkü bu tür işbirliklerin hacmi oldukça yüksek. Her açıdan bu işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum'' dedi.
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