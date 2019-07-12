Rusya'dan kritik S-400 açıklaması: Deniz yoluyla ulaştırılacak Türkiye'ye teslimatına başlanan S-400 Hava Savunma Sistemlerine ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamada "S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak" ifadelerine yer verildi.

Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek. Üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak Türkiye'ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, "Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı. Daha önce, Türk uzmanların S-400'ün kullanımıyla ilgili Rusya'da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, "Temmuz-Ağustos'ta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek." denildi. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nden yapılan açıklamada, "S-400 sisteminin, Türkiye'ye teslimatının başladığı doğrulandı. Teslimatlar tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılacak." ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıklamıştı.

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