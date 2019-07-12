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Rusya'dan kritik S-400 açıklaması: Deniz yoluyla ulaştırılacak

Türkiye'ye teslimatına başlanan S-400 Hava Savunma Sistemlerine ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamada "S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak" ifadelerine yer verildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:07
Rusya'dan kritik S-400 açıklaması: Deniz yoluyla ulaştırılacak

Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.

Üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak

Türkiye'ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, "Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, Türk uzmanların S-400'ün kullanımıyla ilgili Rusya'da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, "Temmuz-Ağustos'ta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek." denildi.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nden yapılan açıklamada, "S-400 sisteminin, Türkiye'ye teslimatının başladığı doğrulandı. Teslimatlar tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:07
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi
  3. S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi
  4. S-400 füze Savunma Sistemi
  5. S-400 Hava Savunma Sistemi

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