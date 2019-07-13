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Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "ABD'nin bu gerçekle barışması gerekiyor"

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı Kosaçev, S-400 sevkiyatı ile ilgili gelen tepkiler hakkında Rusya ile Türkiye arasında askeri alandaki işbirliğinin kendi kendine yeter durumda olduğunu, ABD’nin de bu gerçekle barışması gerektiğini söyledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:25
Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "ABD'nin bu gerçekle barışması gerekiyor"

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev,Russia Today’e (RT) verdiği demeçte ABD’nin Türkiye’nin S-400 satın alma kararını sorun olarak gördükleri açıklamasıyla ilgili konuştu.

Kosaçev, “ABD her açıklamasında bayağı bir şekilde kendi çıkarlarını öne sürüp müttefiklerine kendi silahlarını almasını dayatıyor. Washington için kendi silahları ile ilgili olmayan tüm anlaşmalar para ve pozisyon kaybı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

"ABD'nin bu gerçekle barışması gerekiyor"

Rusya ile Türkiye arasında askeri alandaki işbirliğinin önemini vurgulayan Kosaçev, Ankara’nın dış baskılara karşı bağımsız olduğunu vurguladı.

Kosaçev, “Bu alanda işbirliğimizin kendi kendine yeter durumda olması önemli. ABD’lilerin de bunu kabul edip bu gerçekle barışması gerekiyor” dedi.

(Sputnik)

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:25
  1. Ankara
  2. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
  3. Rusya
  4. Türkiye
  5. ABD
  6. S-400 hava savunma sistemi
  7. flaş açıklama

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