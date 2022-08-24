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Dünya Rusya'dan kritik petrol kararı! Dev indirim yapacak
Dünya

Rusya'dan kritik petrol kararı! Dev indirim yapacak

Rusya birkaç Asya ülkesine petrolü yüzde 30'a varan indirimle vermeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 18:03:00 -
Rusya'dan kritik petrol kararı! Dev indirim yapacak

Rusya, birkaç Asya ülkesine uzun vadeli sözleşmelerle petrolü yüzde 30'a varan indirimlerle vermeyi değerlendiriyor. Batılı bir yetkiliye dayandırılan haber Bloomberg'de yer aldı.

Rusya'dan ham petrol ithalatı arttı

Rusya'nın Avrupa'ya giden petrol ve doğal gaz sevkiyatı kademeli olarak azalırken, özellikle Hindistan ve Çin bu açığı kapatıyor. Temmuz ayında Rusya'nın Hindistan ve Çin'e yaptığı ham petrol ihracatı toplam ihracatın hacminin yüzde 40'ını geçti.

Rusya, savaş öncesine göre daha az petrol satıyor olsa da petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle daha fazla döviz elde ediyor. Uzmanlara göre Rus para birimi Ruble'nin değer kazanıyor olmasının nedenlerinden biri de bu.

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