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Rusya'dan kritik İdlib mesajı! Türkiye'nin çabaları...

Rusya'dan İdlib'le ilgili yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Suriye'nin İdlib bölgesindeki teröristler ve ılımlı muhaliflerin, Türkiye'nin çabalarına rağmen hala gerçek anlamda birbirinden ayrılmadığını ifade etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:48
Rusya'dan kritik İdlib mesajı! Türkiye'nin çabaları...

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin İdlib bölgesindeki teröristler ve ılımlı muhaliflerin, Türkiye'nin çabalarına rağmen hala gerçek anlamda birbirinden ayrılmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin fosfor bombaları kullanarak Suriye'de Fırat'ın doğusuna yeniden yoğun saldırılar düzenlemeye başladığını da belirtti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:48
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