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Ekonomi Rusya'dan kripto para piyasasına kötü haber
Ekonomi

Rusya'dan kripto para piyasasına kötü haber

Rusya Merkez Bankası, kripto para madenciliğini ve dolaşımını yasaklama önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:48:00 -
Rusya'dan kripto para piyasasına kötü haber

Rusya Merkez Bankası, yayımladığı bir raporda kripto para madenciliğini ve dolaşımını yasaklama önerisinde bulundu. Raporda kripto paraların Rusya'nın para politikası egemenliğini sınırladığı ve sonuç olarak politika faizini yüksek seviyede tutmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Kripto paraların terörün finansmanı ve diğer yasa dışı operasyonlarda kullanıldığı belirtilirken, kripto para madenciliğinin enerji tüketimi ve Rusya'nın çevre planları için risk yarattığı ifade edildi.

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