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Dünya Rusya'dan katil İsrail’e suçlama! Son saldırı tepki çekti
Dünya

Rusya'dan katil İsrail’e suçlama! Son saldırı tepki çekti

Yeniakit Publisher
2024-07-30 23:12:00 -
Rusya'dan katil İsrail’e suçlama! Son saldırı tepki çekti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırı nedeniyle tepki gösterdi.

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısına Rusya tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırı nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak, "Bu uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir" dedi.

Kaynak: AA

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