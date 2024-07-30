Rusya'dan katil İsrail’e suçlama! Son saldırı tepki çekti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırı nedeniyle tepki gösterdi.
İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısına Rusya tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırı nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak, "Bu uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir" dedi.
Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Medya
Hakan Ural "Erdoğan izin versin İsrail'e gidip savaşırım" haberine fena patladı: Mertlik bozuldu