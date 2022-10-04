Rusya'dan kaçtığı iddia edilen Rus spikerden gündem olan açıklama: Şanlıurfa'ya gideceğim! Orada...
Seferberlik ilanı sonrası Rusya'dan kaçtığı iddia edilen spiker Yekaterina Andreyeva, Türkiye'de bulunduğunu doğrularken ilginç bir açıklama yaptı.
Rusya'da devlet 1. kanalı ORT'nin uzun yıllardan beri ana haber spikerliğini yapan Yekaterina Andreyeva, Kseniya Sobçak'ın imalı "İstanbul'a uçtu" paylaşımına ve sosyal medyada yayılan "Ülkeyi terk etti" iddialarına anında cevap verdi. Bir açıklama yapan Andreyeva, Türkiye'de bulunduğunu doğruladı.
Ünlü spiker sosyal medyada paylaştığı açıklamada Urfa'ya gideceğini ve "Peygamberler şehrinin enerjisini Moskova'ya getireceğini" söyledi.
Spikerle aynı kanalda çalışan Marina Ovsyannikova, Andreyeva'nın canlı yayınında elinde bir pankartla protesto gösterisi düzenlemiş ve Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyona karşı çıkmıştı. Andreyeva yayın sırasında tepki vermemişti.
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