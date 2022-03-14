Rusya'dan kaçan Ford'dan 'Türkiye' hamlesi!

Otomobil alanındaki atılımın ardından yabancı yatırımcıların gözü bir kez daha ülkemize çevrilirken, otomobil üreticisi Ford, kritik bir karar aldı.

Financial Times'ın haberine göre, Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kurmayı planlıyor.

Batarya fabrikası kuracaklar

Haberde, "ABD'li otomobil üreticisi Ford, Almanya'daki yatırımlarını ikiye katlayarak ve Türkiye'de bir batarya fabrikası kurarak Avrupa'daki elektrik hedeflerini genişletecek." denildi.

Bu çerçevede, Türkiye'de üretilen ticari araçlar için batarya üretimi gerçekleştirilecek.

Elektriklide 2035 hedefi

Duyurunun, söz konusu şirket tarafından yürütülen işlerin batarya ile çalışan araçlara ve motorlu modellere ayrılmasından bir hafta sonra geldiği belirtildi.

Yeni plana göre, 2035 yılına kadar her modelin tamamen elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor.

"Her şey değişiyor"

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, "Her şey değişiyor, her şey dönüşecek ve bu çok fazla değişiklik getiriyor. Avrupa'da toplumun talep ettiği şeyin bu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Şirket, 2026'dan itibaren Avrupa'da her yıl yaklaşık 600 bin elektrikli araç üretmeyi amaçlıyor.

Ford'un yeni atılımı

Avrupa'da halihazırda bataryalı tek binek otomobil model olan ve Meksika'dan ithal edilen Mustang Mach-E'yi satan Ford, önümüzdeki yıldan itibaren kıtada 7 yeni elektrikli model piyasaya sürecek.

Bu atılım, Türkiye'de üretilen Transit Custom ve Almanya'daki Köln fabrikasında yapılacak yeni bir küçük spor arazi aracı ile başlayacak.

Çok sayıda şirket Rusya'daki faaliyetini durdurdu

Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.