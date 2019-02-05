Rusya'dan Japonya şartı: Egemenliğimizi kabul edin

Lavrov, Kırgızistan’da bulunan Kırgız-Rus Slav Üniversitesi’nde yaptığı açıklamada, Japonya’dan çok net bir şekilde kesin olan şeyi onaylamalarını istediklerini, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Rusya’nın Güney Kuril adaları da dâhil olmak üzere Rus egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.



Bakan bunun gerçekleşemeden, Japonya ile diyaloğa gidilmeyeceğini ifade etti.



Şark'ul Avsat'ın haberine göre Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril Adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.