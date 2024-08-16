Rusya, tıbbi turizmden elde ettiği gelirle gurur duysa da, ülkenin bu alandaki performansı küresel ölçekte son derece yetersiz. Nezavisimaya Gazeta'nın haberine göre, hükümet, yabancı hastaların tedavisinden yılda yaklaşık 1 milyar dolar kazandığını belirtse de, bu rakam, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük. Örneğin, Türkiye'nin tıbbi turizm geliri Rusya'nın yaklaşık 20 katı, Malezya'nın ise 40 katı kadar.



Habere göre Rusya'da tıbbi turizmin gayri safi yurt içi hasılaya katkısı yüzde 0,01'in altında. Bu durum, birçok Rus vatandaşının ciddi hastalıklar için tedavi amacıyla yurt dışını tercih etmesiyle daha da pekişiyor. Anketlere göre, Rusların yarısından fazlası kritik hastalıkların tedavisini yabancı kliniklerde yaptırmayı daha güvenli buluyor.



Gazetenin görüşüne başvurduğu uzmanlara göre Rusya tıbbi turizmde daha fazla başarı elde edebilmek için BRICS+ ülkelerinden, özellikle Çin ve Hindistan'dan daha fazla hasta çekmeye odaklanmalı. Uzmanlar, bu ülkelerden gelen hastaların özellikle onkoloji, oftalmoloji ve kardiyoloji alanlarında tedavi arayışında olduklarını belirtiyor.