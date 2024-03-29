Rusya'dan İsrail'e 'Halep' tepkisi! 'Kabul edilemez'

İsrail Suriye'nin Halep kenti kırsalına hava saldırısı düzenledi.

Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım niteliğinde saldırılar gerçekleştiren siyonistler, bölgeyi ateş çemberine çevirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail tarafından 42 kişinin öldürüldüğü Halep saldırısına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Zaharova, “Suriye’ye yönelik, ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun temel normlarının açık bir ihlalini teşkil eden bu tür saldırgan eylemler kategorik olarak kabul edilemez” dedi.

Saldırının detayları!

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden saldırının ardından yapılan açıklamada, İsrail’in Halep Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir silah deposunu vurduğu ve şiddetli patlama meydana geldiği belirtilmiş, bölgede Hizbullah’a ait silah depolarının da bulunduğu ifade edilmişti. Hizbullah'tan yapılan açıklamada da saldırı doğrulanmış, ölen 6 kişinin isimleri paylaşılmıştı.

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