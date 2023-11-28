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Gündem Rusya'dan İsrail ve ABD’yi karıştıracak hamle Rus askerleri İsrail sınırında
Gündem

Rusya'dan İsrail ve ABD’yi karıştıracak hamle Rus askerleri İsrail sınırında

Yeniakit Publisher
2023-11-28 11:52:00 -

Rus askerleri, Suriye'de İsrail kontrolündeki Golan tepeleri yakınında konuşlanmış durumda görüntü yayınladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 26 İsrailli kadın ve çocuk, 78 Filistinli kadın ve çocuk esir karşılıklı serbest bırakıldı.


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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlük ara verilirken Rusya'dan gözdağı olarak nitelendirilen bir hamle geldi.

Suriye'de İsrail kontrolü altındaki Golan Tepeleri yakınlarına konuşlanmış Rus askerlerin görüntüleri yayınlandı.

Kaynak: Odatv.com

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Yorumlar

Moskof-coni emperyalist siyonazist ikiz kardestir, GUVENILMEZ...HALEP-SAM-GOLAN TECAVUZLERINE SESSIZ KALDI

.........

Kocasolak

Bu savaşı zaten Rusya, İran’ı kullanarak kışkırttı. Müslümanların zayıf olduğu bir dönemde yamyam cani siyonistlerin eline FIRSAT vermesinin başka bir sebebi yok. Bu savaştan en çok kaybeden biz Müslümanlara karşı kazanan, Rusya, siyonist terörist israil ve Arap alçaklarının halkları nezdinde küçük düşürmeye yaradığı için İran kazançlı çıkıyor.
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