Rusya'dan İsrail uçaklarına "S-300" atışı

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının, Mayıs 2022’de Suriye hava sahasında gerçekleştirilen bir harekat esnasında Rus S-300 hava savunma sistemi atışına maruz kaldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz tarafından doğrulandı.

Gantz tarafından yapılan açıklamada; İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının, Suriye’nin kuzeyinde Rus S-300 Hava Savunma Füze Sistemi’nin atışına maruz kaldıkları ancak söz konusu olayın ‘tek seferlik’ bir şey olduğu belirtildi. Gantz, füzelerin hedeflerini ıskaladığını da açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, düzenli olarak Suriye hava sahasında hava harekatı icra ediyor ancak S-400 ve S-300 gibi Rus hava savunma sistemleri tarafından herhangi bir karşılık verilmiyordu. Resmen doğrulanan olay, bir ilk niteliği taşıyor.

Öte yandan İsrail ile Rusya, savunma sanayiinde derin ilişkilere sahip iki ülke olarak biliniyor. Rusya’nın özellikle insansız hava aracı teknolojisinde, İsrail’in önemli katkıları bulunuyor. Rusya’nın, Fransa ve İsrail’den önemli alt sistemler tedarik ettiği biliniyor.

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