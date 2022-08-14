Rusya'dan işgal ettiği Kırım için yeni adım!

Hem güney havaalanlarına uçuş yasağı, hem bilet fiyatlarının fırlaması, hem de trenlerde yer bulmanın zorluğu, şehirlerarası otobüs kavramını Rusya'da da hayat geçiriyor. Moskova'dan Rus işgali altındaki Kırım Yalta'ya ilk otobüs seferi 19 Ağustosta yapılacak. 29 saat süreceği planlanan seferin biletleri satışa çıktı.



Moskviçmag dergisi güzergahta hafta bir sefer düzenleneceğini yazıyor.



Seferleri Moskova Belediyesi'ne bağlı Mosgortrans düzenleyecek. Belediye yetkilileri yolculuğun uzun, fakat konforlu geçeceği sözünü verdi.



Rusya güneydeki havaalanlarına uçuş yasağı uyguluyor. Gelencik ve Novomoskovsk gibi tatil beldelerine ulaşım karayoluyla sağlanıyor.

Kaynak: Türkrus