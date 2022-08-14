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Dünya Rusya'dan işgal ettiği Kırım için yeni adım!
Dünya

Rusya'dan işgal ettiği Kırım için yeni adım!

Rusya, Moskova'dan işgal altındaki Kırım Yalta'ya otobüs seferleri düzenlemeye başlıyor. İlk otobüs seferi 19 Ağustosta yapılacak. 29 saat süreceği planlanan seferin biletleri ise satışa çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 17:30:00 -
Rusya'dan işgal ettiği Kırım için yeni adım!

Hem güney havaalanlarına uçuş yasağı, hem bilet fiyatlarının fırlaması, hem de trenlerde yer bulmanın zorluğu, şehirlerarası otobüs kavramını Rusya'da da hayat geçiriyor. Moskova'dan Rus işgali altındaki Kırım Yalta'ya ilk otobüs seferi 19 Ağustosta yapılacak. 29 saat süreceği planlanan seferin biletleri satışa çıktı.

Moskviçmag dergisi güzergahta hafta bir sefer düzenleneceğini yazıyor.

Seferleri Moskova Belediyesi'ne bağlı Mosgortrans düzenleyecek. Belediye yetkilileri yolculuğun uzun, fakat konforlu geçeceği sözünü verdi.

Rusya güneydeki havaalanlarına uçuş yasağı uyguluyor. Gelencik ve Novomoskovsk gibi tatil beldelerine ulaşım karayoluyla sağlanıyor.

Kaynak: Türkrus

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Yorumlar

Ahmet A.

Savaş bitmezse bu kötü ekonomi daha da dibe gidecek borsa 01 bekleniyor

Muammer

Allah Rusya'yı korusun ve yardımcısı olsun. Rusya sayesinde çok sayıda Türkiye vatandaşı donbass ve Kırım'da iş sahibi oldu. İnşallah Rusya bütün Avrupa kıtasını kendi kontrolüne alır. O zaman Rusya'da Türkiye vatandaşları için bol bol iş, aş olur.
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